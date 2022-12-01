ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 1-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، بمقدار قرش واحد في الشراء والبيع، مسجلًا متوسط سعر صرف 24.53 جنيه للشراء، 24.60 للبيع في البنك المركزي المصري، وشهدت العملة الأمريكية على مدار الأيام الماضية استقرارًا ملحوظًا، وتقدم جريدة “المال” استعراضًا تفصيليًا لأسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 24.55 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 24.51 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 24.51 جنيه للشراء، و24.61 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 24.56 جنيه للشراء، 24.62 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه: 24.51 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 24.59 جنيه للشراء، 24.62 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.55 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 24.56 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 24.51 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 24.51 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه المصري: 24.51 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك المشرق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 24.56 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.