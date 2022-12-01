بلغ سعر الدولار اليوم الخميس 1-12-2022، ببداية التعاملات في البنوك المصرية، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 24.52 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، بحسب شاشات التداول اللحظية بأفرع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية 24.56 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، حقق سعر الدولار أمام الجنيه المصري 24.51 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك البركة إلى 24.51 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بـ 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بـ 24.55 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وطرح مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 24.58 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك التعمير والإسكان إلى 24.57 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 24.59 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، 24.55 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

أما سعر الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، بلغ مستوى صرف عند: 24.51 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، سعر الدولار أمام الجنيه، سجل مستوى صرف عند: 24.55 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك أبوظبي التجاري إلى 24.51 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.