سعر الدولار اليوم الجمعة 9-7-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار في مصر أمام نظيره المصري صباح اليوم الجمعة 8-7-2021، على مستويات الشراء والبيع بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية؛نتيجة لعطلة البنوك الاسبوعية يومي الجمعة والسبت عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدولار في البنوك

جاء مستوى شراء العملة الأمريكية بين 15.63، و15.67 جنيه، فيما جاء البيع بين مستويي 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

داخل بنك مصر جاءت مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي بختام التعاملات أمام الجنيه المصري ببنك مصر عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما جاء سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفيما يخص سعر صرف الدولار مقابل نظيره المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، داخل بنك قناة السويس.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

كما أظهر التقرير الصباحي لجريدة المال وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه لمستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

مقابل الجنيه في السوق المصرية، وصلت مستويات سعر صرف الجنيه المصري عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، بالبنك الأهلي الكويتي سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وعن مستويات سعر العملة الأمريكية داخل البنك المصري الخليجي جاءت مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

بالبنك التجاري الدولي وصلت مستويات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

من ناحية اخرى وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل نظيره المصري بالبنك العربي الأفريقي الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وأشار تقرير المال الصباحي وصول مستويات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري لمستويات 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.