استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 9-12-2022، مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، 24.56 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، بحسب ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة لعدد من المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 24.54 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، 24.54 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 24.60 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، إلى 24.59 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار بـ 24.62 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وقدّر بنك التعمير والإسكان سعر الدولار اليوم بـ 24.60 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي سعر الدولار بـ 24.62 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

استقر سعر الدولار في بنك بلوم مصر، 24.55 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك البركة

وصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 24.55 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 24.59 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 24.55 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وحقق سعر الدولار في بنك قناة السويس 24.55 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وطرح البنك الأهلي القطري سعر الدولار اليوم بـ 24.58 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.