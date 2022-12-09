تراوح سعر الدولار اليوم الجمعة 9-12-2022 أمام الجنيه المصري في البنوك، بين 24.54 إلى 24.62 جنيه للشراء، وبين 24.59 إلى 24.65 للبيع، وحتى مساء الخميس قبل الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، سجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 24.56 جنيه للشراء، 24.64 للبيع، وتوضح جريدة المال في السطور التالية آخر ما رصدته مواقع البنوك العاملة في مصر عن سعر العملة الخضراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 24.59 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه: 24.62 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.62 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 24.60 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.58 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.58 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإمارات دبي الوطني

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني مقابل الجنيه المصري: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك اتش اس بى سى مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك اتش اس بى سى مصر: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.