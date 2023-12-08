سعر الدولار اليوم الجمعة 8-12-2023 أمام الجنيه المصري

أظهرت المواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المحلية استقرار سعر اليوم الجمعة 8-12-2023 مقابل عملة مصر المحلة على نفس المستويات المعلنة أمس في السوق المحلية داخل فروع البنوك العاملة في مصر نتيجة للعطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري في أيام الجمعة والسبت، ليصل متوسط السعر عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، بحسب اخر تحديث لمتوسط أسعار العملات في السوق المصرفية المعلن على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بشاشات متوسط سعري شراء وبيع العملات العربية والأجنبية في مصر، ليعرض الموقع الإلكتروني لجريدة المال سعري شراء وبيع عملة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر والتي جاءت عند:

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك بلوم مصر قيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك البركة عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني للمصرف المتحد مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الصناعية مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لمصرف أبو ظبي الإسلامي قيمة 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليوم مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني للبنك المصري الخليجي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.