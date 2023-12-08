سعر الدولار اليوم الجمعة 8-12-2023 أمام الجنيه المصري

حافظ سعر اليوم الجمعة 8-12-2023 على مستويات الشراء والبيع أمام الجنيه المصري بنفس مستوياته المعروضة من البنوك داخل فروعها ومواقعها الإلكترونية أمس، بسبب الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري في أيام الجمعة والسبت، حيث سجل متوسط سعر العملة الأمريكية قيم 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع،وفقًا لأخر التعاملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية داخل القطاع المصرفي، ليعرض الموقع الإلكتروني لجريدة المال سعري شراء وبيع عملة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر والتي جاءت عند:

سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد

وصل سعر الدولار اليوم مقابل نظيره الجنيه المصري على الموقع الرسمي للمصرف المتحد إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري على الموقع الرسمي للبنك التنمية الصناعية قيمة 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر على المنصة الرسمية لبنك البركة إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

جاء سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر على المنصة الرسمية لبنك الكويت الوطني عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لمصرف أبو ظبي الإسلامي قيمة 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر على المنصة الرسمية لبنك التعمير والإسكان إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليوم أمام العملة المحلية لمصر على المنصة الرسمية للبنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر على المنصة الرسمية للبنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك مصر

بلغ سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر على المنصة الرسمية لبنك مصر مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

جاء سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر على المنصة الرسمية لبنك بلوم مصر عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع