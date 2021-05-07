سعر الدولار اليوم الجمعة 7-5-2021 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم استقراراً مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق7-5-2021 بحسب السعر المعلن داخل شبكات فروع جميع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، وفقاً لتقرير بوابة المال الإلكترونية الذي تقدمه بشكل يومي على أسعار العملات العربية والأجنبية خدمة لمتابعيها.

وعلى مستوى صرف الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، وصلت مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8328 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 11:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.3700 بحلول الساعة 11:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يواصل متوسط سعر الدولار الأمريكي على تداولات امس على استقراره منذ يوم الأحد الماضي فى البنك المركزي المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزى.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وكذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، على مستويات الشراء والبيع لدى البنك الأهلي المصري؛ أكبر بنك حكومي يعمل بالسوق المصرية، على نفس تعاملات أمس،عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

اظهر التقرير الصباحي استقرار أسعار العملات داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، على نفس تعاملات أمس، لتسجل مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك المصرف المتحد، وصل في بداية التعاملات عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وأمام الجنيه المصري، وصل مستويات داخل البنك العقاري المصري العربي إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، ووفقاً التحديثات الأخيرة المعلنة على الموقع الإلكتروني. صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وعلى سعر العملة الأمريكية داخل المصرف الخاص الأكبر بالسوق المحلية وصلت مستويات الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم، إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، صباح اليوم.

سعر الدولار في بنك مصر

وحافظ سعر صرف الدولار على استقراره مقابل الجنيه المصري على شاشات التداولات اللحظية داخل الفروع بنك مصر في بداية تعاملات اليوم لتصل إلى مستويات 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

أدنى سعر للدولار في السوق المصرية

وتواصل كل من بنوك الإسكندرية والأهلي و مصر في عرض أقل مستوى للدولار الأمريكي دخل السوق المصرية في بداية تعاملات اليوم لتصل إلى مستوى 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.