سعر الدولار اليوم الجمعة 7-4-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

اليوم الجمعة 7-4-2023، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، استنادًا على متوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري. وينشر موقع جريدة المال في هذا التقرير اليومي التفصيلي أسعار صرف العملة الأمريكية بشكل محدث واعتمادًا على المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعرببية والإسلامية، بالإضافة لماكينات الصراف الآلي.

طرح بنك القاهرة، سعر

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

قدّر البنك الأهلي المصري، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

عرض بنك مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

وفي ميد بنك، سجل سعر الدولار اليوم مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، سجل سعر

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي القطري

مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، بلغ مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.