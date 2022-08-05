سعر الدولار اليوم الجمعة 5-8-2022 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 5-8-2022 أمام الجنيه المصري بالبنوك، وبلغ متوسط سعره في البنك المركزي المصري، 19.07 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، تزامنًا مع بدء العطلة الأسبوعية الرسمية للسوق المصرفي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي، سعر صرف الدولار، عبر المواقع الرسمية لعدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة والبنوك الأجنبية، وعدد من شركات الصرافة بحسب ماكينات ATM بالفروع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، إلى 19.1 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر: 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار: 19.13 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي

كما بلغ سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي: 19.06 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي القطري

وواصل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي القطري الارتفاع، ليسجل 19.09 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 19.14 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، حسب ماكينات ATM بالفروع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وحقق سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر، بنك لبنان: 19.06 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 19.06 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.