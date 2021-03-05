سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021، أمام الجنيه في البنوك المصرية؛ نظرًا إلى عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وذلك بعد أن أنهى تعاملات أمس الخميس مرتفعا 1.1 قرش، ليصل إلى 15.634 جنيه للشراء و15.734 جنيه للبيع، مقابل 15.623 جنيه للشراء و15.720 جنيه للبيع أول أمس الأربعاء.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت العملة الأمريكية تأرجحا ما بين الصعود والهبوط خلال أيام التداول الرسمية في البنوك، إلا أنها في المجمل تكون متراجعة بنحو 1.14 قرش من مستوى 15.645 جنيه للشراء يوم الخميس 25 فبراير، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي، عن رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر في شهر فبراير الماضي، الأسبوع القادم.

وأظهرت بيانات حديثة، من البنك المركزي، صعود صافي الأصول الأجنبية فى البنوك بنحو 700 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، ليصل إلى 17.854 مليار دولار، مقابل 17.150 مليار فى نهاية ديسمبر 2020.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

قام بنك الإمارات دبي الوطني، بعرض سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى في السوق المصرية، ليسجل 15.65 جنيه للشراء.

وتداول بنك الاستثمار العربي، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى في السوق المصرية، ليسجل 15.61 جنيه للشراء. الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقرت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، اليوم الجمعة، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية – مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

وفي بنك بلوم سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه، اليوم الجمعة، مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

عُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى المصرف المتحد -أحد البنوك المملوكة للبنك المركزي- عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، اليوم، لدى البنك المصري لتنمية الصادرات عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تداول بنك قناة السويس، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه، اليوم الجمعة، إلى مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، لدى البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، أمس الخميس، إلى مستوى 15.623 جنيه للشراء، و15.752 جنيه للبيع.

ويتم التعامل بالدولار الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.