سعر الدولار اليوم الجمعة 5-2-2020 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة 5 فبراير 2021، نظرًا إلى عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

واختتم أمس الخميس، متوسط سعر العملة الأمريكية التعاملات متراجعًا نحو 4.5 قرش، ليسجل 15.629 جنيه للشراء، و15.729 جنيه للبيع، مقابل 15.674 جنيه للشراء، و15.774 جنيه للبيع أول أمس الأربعاء.

وقبل يومين، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 38 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، ليصل إلى مستوى 40.101 مليار دولار، مقارنة مع 40.063 مليار دولار نهاية ديسمبر السابق عليه.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، أمس الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وذلك في أول اجتماعاتها خلال 2021.

أعلى وأدنى سعر للدولار في مصر

عرض بنوك الكويت الوطني، والاستثمار العربي، والتعمير والإسكان، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى لها في السوق المصرية، لتسجل 15.68 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدولار أدنى مستوى له في السوق، عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، لدى 4 بنوك هي: التجاري الدولي، وأبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، وHSBC. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه -الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية- بنهاية تعاملات الأمس، 15.610 جنيه للشراء و15.738 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى البنك الأهلي المصرى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

عرض بنك مصر -ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول- سعر العملة الأمريكية، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

تداول بنك بلوم سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

عرض البنك العربي الأفريقي الدولي سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

بلغت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه لدى بنك التعمير والإسكان، مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وفي بنك HSBC بلغ سعر صرف الدولار 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB

سجل العملة الأمريكية أمام الجنيه، لدى بنك QNB، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.