سعر الدولار اليوم الجمعة 5-11-2021 في البنوك المصرية

استقرت مستويات سعر الدولار اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 على مستويات نهاية تداولات الأسبوع أمس الخميس، بعدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر بالقطاع المصرفي المصري عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وجاءت أسعار شراء الدولار الأمريكي في صباح اليوم داخل البنوك بين مستويات بين 15.62 جنيه، و15.66 جنيه، على الجانب الاخر جاءت أسعار بيع العملة الخضراء داخل البنوك جاء بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وأظهر التقرير الصباحي للمال وصول مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعلى نفس مستويات أمس الخميس جاء سعر الدولار أمام نظيره المصري في ثاني اكبر مصرف حكومي من حيث الأصول بنك مصر؛ إلى نفس مستويات أمس لتسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما أظهرت التحديثات الأخير للعملة الأمريكية بشاشات التداول اللحظية داخل البنك التجاري الدولي أمام الجنيه مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي

وسجل سعر صرف الدولار أمام نظيره الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم عن مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وعلى نفس مستويات أمس جاؤ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه داخل بنك قناة السويس وصول سعر صرف الدولار إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.