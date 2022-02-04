بنـــوك

سعر الدولار اليوم الجمعة 4-2-2022 في البنوك المصرية

البنوك الحكومية تعرض السعر الأدنى للدولار
‫محمود الصباغ‬‎ 8:30 ص, الجمعة, 4 فبراير 22 8:30 ص, الجمعة, 4 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 في بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه داخل شبكة فروع عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع.

سعر الدولار في البنوك

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الأحد 30-1-2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في بداية التعاملات الصباحية استقرت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعلى نفس مستويات أمس استقر سعر الدولار داخل السوق وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار يحقق أعلى مكاسبه الأسبوعية منذ 7 أشهر
الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وأظهر أحدث تقرير صباحي لـ«المال» وصول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.بحسب التحديث الأخير للعملة الأمريكية.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي بداية التعاملات الصباحية وصلت مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الإفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

اقرأ أيضا  ربط إلكتروني بين «التنمية المحلية» وجهاز تنمية المشروعات بجميع المحافظات
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

استقرار سعر اليورو اليوم في نهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

فاطمة إمام 7:16 م, الخميس, 3 فبراير 22

سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

فاطمة إمام 6:21 م, الخميس, 3 فبراير 22

تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

فاطمة إمام 6:02 م, الخميس, 3 فبراير 22

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الجنيه للمرة العاشرة على التوالي

فاطمة إمام 5:20 م, الخميس, 3 فبراير 22

اتحاد بنوك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع رابطة المصارف الخاصة العراقية

‫محمود الصباغ‬‎ 5:14 م, الخميس, 3 فبراير 22

محافظ البنك المركزي ونظيره العراقي يتفقان على تعزيز التعاون المصرفي والاقتصادي

أحمد البطران 4:39 م, الخميس, 3 فبراير 22