سعر الدولار اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل العملة المصرية، إلى 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، وهو السعر الذي استقر عليه متوسط صرف العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري الذي اتخذ أمس لجنة السياسة النقدية به قرارًا برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2 %، ونستعرض في جريدة المال عبر موقعها الإلكتروني سعر صرف العملة الخضراء في البنوك العاملة في مصر.

قدّر موقع البنك الأهلي المصري سعر الدولار بـ: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي

حدد موقع البنك التجاري الدولي، سعر الدولار بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

قال موقع بنك الإسكندرية إن سعر الدولار أمام العملة المصرية وصل إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان سعر صرف: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي صرف: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

قال موقع بنك بلوم مصر إن سعر الدولار أمام الجنيه المصري سجل: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك البركة

وصل سعر الدولار في بنك البركة إلى سعر صرف: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني

حافظ سعر الدولار على متوسط سعر صرفه في بنك الكويت الوطني مسجلًا: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس

سجل سعر

اليوم في بنك قناة السويس، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.