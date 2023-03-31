سعر الدولار اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل الجنيه المصري

وصل سعر
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
قدّر موقع البنك الأهلي المصري سعر الدولار بـ: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي
حدد موقع البنك التجاري الدولي، سعر الدولار بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف العملة الخضراء في بنك الإسكندرية
قال موقع بنك الإسكندرية إن سعر الدولار أمام العملة المصرية وصل إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي
حقق سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان
سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان سعر صرف: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
حقق سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي صرف: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر
قال موقع بنك بلوم مصر إن سعر الدولار أمام الجنيه المصري سجل: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك البركة
وصل سعر الدولار في بنك البركة إلى سعر صرف: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني
حافظ سعر الدولار على متوسط سعر صرفه في بنك الكويت الوطني مسجلًا: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد
بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس
سجل سعر