سعر الدولار اليوم الجمعة 30-7-2021 في البنوك المصرية

حققت مستويات سعر الدولار في مصر استقراراً مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 بحسب السعر المعلن على شاشات التداول بالبنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركز المصري وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

تراوحت سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، الشراء 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

جاءت سعر صرف الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ظلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي على استقرارها أمام الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بالبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وعلى صعيد سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري جاءت عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

أمام الجنيه سجل سعر الدولار الأمريكي بشركة مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك االأهلي الكويتي عند 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

أوضحت شاشات التداول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع داخل البنك المصري الخليجي.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغت سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل بنك البركة الإسلامي إلى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.