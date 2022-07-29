سعر الدولار اليوم الجمعة 29-7-2022 مقابل الجنيه

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022 استقرارًا نسبيًا، إذ وصل إلى 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، حسب آخر تحديث للنبك المصركزي المصري والبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرفية، في نهاية تعاملات أمس الخميس، بالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا مفصلًا بأسعار العملة الخضراء، وفقًا لآحداث أسعار صرف العملات في البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري، 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر التحديثات بفروع البنك.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

حافظ سعر العملة الخضراء في بنك مصر على مستواه مقابل الجنيه المصري، عند سعر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ومازال سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي على نفس مستواه عند 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي، عند 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري على نفس مستواياته الأخيرة، 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، حسب آخر تحديث للبنك مساء أمس الخميس.

الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجلت سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري نفس المستوايات الأخيرة، في بنك الكويت الوطني، 18.87 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري

وحافظ سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه على مستواه الأخير، عند 18.89 للشراء، و18.96 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، عند 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، حسب آخر تحديث من البنك.