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سعر الدولار اليوم الجمعة 29-10-2021 في البنوك المصرية

مستقرا في بداية التعاملات
‫محمود الصباغ‬‎ 9:46 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21 9:46 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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استقرت مستويات سعر الدولار اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمة جريدة “المال” خدمة لقرائها ليأتي سعر الدولار في مصر عند 15.660 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.758 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع الدولار داخل أكبر مصرف تجاري خاص في السوق المحلية أمام الجنيه المصري عند 15.56جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما جاء صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري عند 15.56 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بينما تقدم فروع شبكة فروع بنك قناة السويس جاءت سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

أوضحت مستويات الدولار داخل شركة مصر للصرافة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات عند 15.62 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وبحسب التحديثات الأخيرة للدولار وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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