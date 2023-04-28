سعر الدولار اليوم الجمعة 28-4-2023 أمام الجنيه المصري

حقق سعر
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر الأخضر في بنك مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك بلوم مصر
سعر
سعر الدولار في بنك البركة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.