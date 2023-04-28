سعر الدولار اليوم الجمعة 28-4-2023 أمام الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الجمعة 28-4-2023 أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، وهو استقرار لم يكن سببه العطلة الأسبوعية للبنوك، إذ استطاعت العملة الأمريكية تحقيق هذا الاستقرار طوال مدة قاربت على الشهر في غالبية البنوك، فيما لا يزال الدولار ثابتًا في البنك المركزي المصري عند متوسط سعر صرف 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر الدولار أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الأخضر في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر

سعر الدولار في بنك البركة

اليوم في بنك بلوم مصر أمام العملة المصرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.