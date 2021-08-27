سعر الدولار اليوم الجمعة 27-8-2021 في البنوك المصرية

استقرت مستويات سعر الدولار في مصر، أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021، ليسجل بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول فى المصارف، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، متوسط سعر الدولار 15.650 جنيه للشراء، و15.748 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

أظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في السوق المصرية لما بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، وسعر البيع عند 15.68 إلى 15.73جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بفروع ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية. الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ونشرت أحدث تقرير لـ”المال”، جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وفيما يخص مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستويات الدولار أمام الجنيه المصري جاءت عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

يعرض البنك الأهلي الكويتي الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وعلى صعيد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي فقد سجل 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر صرف الدولار داخل البنك التجاري الدولي أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي امام الجنيه إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.