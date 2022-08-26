سعر الدولار اليوم الجمعة 26-8-2022 أمام الجنيه

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 26-8-2022 نحو 19.14 جنيه للشراء، و 19.21 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، مسجلًا استقرارًا في البنوك بعد ارتفاعه في نهاية تعاملات أمس الخميس، ويتزامن ذلك مع بدء العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وتقدم بوابة «جريدة المال» بيانًا تفصيليًا، عن أسعار صرف عمة الولايات المتحدة الأمريكية بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في التجاري الدولي «CIB»

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 19.16 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 19.18 جنيه للشراء، و 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولا مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 19.16 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، إلى 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، 19.15 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 19.12 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، 19.12 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، إلى 19.19 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك الاستثمار العربي، 19.10 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

حقق سعر الدولار في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 19.16 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك التعمير والإسكان، إلى 19.16 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.