سعر الدولار اليوم الجمعة 25-6-2021 في البنوك المصرية

بعد الاتجاه الصاعد لشراء وبيع سعر الدولار في مصر امس الخميس، جاء سعر الدولار اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 على اخر مستوى أعلنته شاشات التداول اللحظية داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، نظرا للعطلة الاسبوعية للقطاع المصري يومي الجمعة والسبت، ليصل سعر الدولار كمتوسط سعري بالقطاع المصرفي المصري في نهاية التعاملات أمس إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وصلت مستويات سعر الدولار في ختام التعاملات الاسبوعية بين 15.59، و15.63 جنيه، فيما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، داخل فروع البنوك وشركات الصرافة بالسوق المصرفية.

سعر الدولار في بنك مصر

استقرت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ببنك مصر على نفس مستويات أمس عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

من ناحية اخرى جاءت سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

داخل بنك قناة السويس وصلت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لمستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع. سعر الدولار

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

من ناحية اخرى وصلت مستويات سعر شراء وبيع الدولار أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة لمستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي

من ناحية اخرى وصلت مستويات سعر الدولار بالبنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية عند 15.65 جنيه للشراء

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع وصلت مستويات الدولار مقابل الجنيه بالبنك المصري الخليجي السعر على مستويات أمس .

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاءت مستويات الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البنك العربى الافريقي

وصلت مستويات الدولار مقابل الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدولي لمستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

من جانب البنوك الاسلامية داخل السوق، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوطبي الإسلامي عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.