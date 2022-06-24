سعر الدولار اليوم الجمعة 24-6-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 24-6-2022 داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.68 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

وأظهرت شاشات التداولات الصباحية وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة حول 18.68 و18.61 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.73 و18.71 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأظهرت التداولات الصباحية استقرار سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه المصري عند 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصلت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بينما وصلت مستويات سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي، إلى 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، إلى 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.