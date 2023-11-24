سعر الدولار اليوم الجمعة 24-11-2023 مقابل الجنيه

عرضت مواقع البنوك الإلكترونية على سعر اليوم الخميس 23-11-2023 مستقرًّا مقابل الجنيه المصري في آخِر يوم عمل للمصارف المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع قبل بدء العطلة الرسمية التي تستغرق يومين، وجاء متوسط سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية في أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بقيمة: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

وتُقدم بوابة جريدة «المال» أسعار صرف عملة أمريكا طبقًا لماكينات الصراف الآلي المنتشرة بانحاء الجمهورية ومواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك قطر الوطني الأهلي قيمة إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني للبنك الأهلي الكويتي مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك بلوم مصر إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك سايب

بلغ سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك سايب 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي التجاري

وصل سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لمصرف أبو ظبي التجاري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة

جاء سعر أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك القاهرة عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك البركة

بلغ سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك البركة مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

جاء سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك قناة السويس إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك مصر

بلغ سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك مصر مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.