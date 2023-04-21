سعر الدولار اليوم الجمعة 21-4-2023 مقابل الجنيه المصري

ننشر سعر

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الجمعة 21-4-2023 مقابل الجنيه المصري في أول أيام عيد الفطر، مسجلًا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، بحسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، بالتزامن مع بدء العطلة الرسمية للقطاع المصرفي بداية من أمس الخميس وحتى الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، ونستعرض في التقرير التالي أسعار العملة الأمريكية وفقًا للمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في الأفرع.

حقق سعر

سعر الدولار في بنك مصر

اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة أمريكا في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الإسكان والتعمير

وطرح بنك الإسكان والتعمير، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في في البنك المصري الخليجي «EGYBANK»

أما سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وقدّر بنك بلوم مصر، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك البركة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر

سعر الدولار في المصرف المتحد

في بنك الكويت الوطني، إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.