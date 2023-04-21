سعر الدولار اليوم الجمعة 21-4-2023 مقابل الجنيه المصري

ننشر سعر
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
حقق سعر
سعر الدولار في بنك مصر
وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»
وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك القاهرة
وعرض بنك القاهرة، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك الإسكان والتعمير
وطرح بنك الإسكان والتعمير، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في في البنك المصري الخليجي «EGYBANK»
أما سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك بلوم مصر
وقدّر بنك بلوم مصر، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك البركة
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
وصل سعر
سعر الدولار في المصرف المتحد
وحقق سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.