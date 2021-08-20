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سعر الدولار اليوم الجمعة 20-8-2021 في البنوك المصرية

عطلة البنوك الأسبوعية وراء الاستقرار
‫محمود الصباغ‬‎ 1:17 م, الجمعة, 20 أغسطس 21 1:17 م, الجمعة, 20 أغسطس 21

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حافظت مستويات شراء وبيع سعر الدولار في مصر، اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021، على مستوياتها أمام الجنيه نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية، ليأتي سعر الدولار بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول فى المصارف، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار، 15.649 جنيه للشراء، و15.748 للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركزى المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

على مستويات أمس الخميس، جاء صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك العاملة في السوق المصرية بين 15.63 حتى 15.67 جنيه للشراء، وسعر البيع عند 15.68 إلى 15.73 جنيه.

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سعر الدولار في بنك مصر

داخل ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية، جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وصلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

الدولار
الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

جاء الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

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سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

داخل شركة مصر للصرافة جاءت مستويات الدولار أمام الجنيه المصري عند قيمة 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

أظهر تقرير المال الصباحي داخل البنك الأهلي الكويتي وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

أمام نظيره الجنيه المصري جاءت مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي على مستويات أمس داخل البنك المصري الخليجي عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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الدولار
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

صباح اليوم الجمعة جاء الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي أمام نظيره المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، داخل البنك التجاري الدولي.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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