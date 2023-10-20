سعر الدولار اليوم الجمعة 20-10-2023 مقابل العملة المحلية

استقر سعر اليوم الجمعة 20-10-2023 أمام الجنيه المصري، على نفس الأسعار أمس في البنوك بمصر بسبب الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري في أيام الجمعة والسبت، لتصل العملة الخضراء في مصر إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، كمتوسط السعر لها في السوق المصرفية، بحسب التحديث للبنك المركزي على أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، وخلال السطور التالية تقدم “بوابة المال” في التقرير التالي، مسحًا لأسعار عملة الولايات المتحدة الأمريكية على مستويي الشراء والبيع في السوق المصرفية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية حفاظ سعر الدولار اليوم على مستواه أمام الجنيه المصري عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قطر الوطني الأهلي

كما استقر سعر أمام الجنيه المصري بموقع بنك قطر الوطني الأهلي الإلكتروني عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعرعملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

وأبقى أكبر بنوك القطاع الخاص (البنك التجاري الدولي) على سعر الدولار أمام الجنيه عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري على مستوى الخميس الماضي ببنك كريدي أجريكول عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في المصرف المتحد

على نفس مستويات أمس عرض بنك المصرف المتحد سعر أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

على مستوى البنوك الإسلامية، استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل فروع بنك البركة عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

كما حافظ أكبر البنوك الحكومية (البنك الأهلي المصري) على سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وأوضح تقرير “المال” استقرار سعر الدولار أمام الجنيه ببنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

في ختام التقرير اليوم لـ “المال” حافظ سعر الدولار اليوم ببنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري على 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.