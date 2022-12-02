حافظ سعر الدولار اليوم الجمعة 2-12-2022 مقابل الجنيه المصري على استقراره الملحوظ، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، ولم تشهد العملة الأمريكية أية تحركات سوى قرش إلى قرشين الأيام الماضية، وحتى مساء الخميس كان قد وصل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، إلى 24.53 جنيه للشراء، 24.60 للبيع، وترصد جريدة المال أسعار الصرف أمام العملة المصرية في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 24.51 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 24.51 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 24.58 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 24.56 جنيه للشراء، 24.62 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 24.55 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.55 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 24.51 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.51 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.51 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 24.51 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر مقابل الجنيه المصري: 24.51 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 24.59 جنيه للشراء، 24.62 للبيع.