سعر الدولار اليوم الجمعة 19-8-2022.. 19.08 جنيه للشراء

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 19-8-2022، بالبنوك المصرية، بالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي المصري يومي الجمعة والسبت، وصل متوسط السعر 19.10 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا عن أسعار صرف العملة الأمريكية، وفقًا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حافظ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر على مستواه الأخير، عند 19.10 جنيه للشراء، و19.16 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و19.16 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري، 19.08 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم مصر

وسجل سعر الدولار في بنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري، 19.08 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

ومازال سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي عند مستواه الأخير، 19.12 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى 19.15 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 19.15 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وحافظ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري على مستوياته الأخيرة، 19.08 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر العملة الأمريكية بالبنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 19.11 جنيه للشراء، و19.18 للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.