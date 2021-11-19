سعر الدولار اليوم الجمعة 19-11-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 في بداية التعاملات على نفس اسعار امس، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

على نفس مستويات أمس استقر سعر صرف العملة الأمريكية بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

من ناحية أخرى جاء الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وبينت احدث تقارير المال وصول سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري بنهاية التعاملات بالبنك التجاري الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

وبينت شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

فيما اظهر التقرير الصباحي للمال وصول الدولار أمام الجنيه بنك قناة السويس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع