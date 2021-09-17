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سعر الدولار اليوم الجمعة 17-9-2021 في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي يقدم أعلى سعر للدولار
‫محمود الصباغ‬‎ 11:47 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21 11:47 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21

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حافظ سعر الدولار، اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، على مستويات أمس أمام الجنيه المصري، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما أظهر تقرير المال استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على سعر أمس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في بداية التعاملات الصباحية استقر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل شركات الصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي إلى مستويات 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

كما أظهرت تقارير المال وصول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي في بداية التعاملات الصباحية إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

في بداية التعاملات الصباحية استقر الدولار الأمريكي داخل أكبر تجاري خاص في السوق المحلية أمام الجنيه المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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