سعر الدولار اليوم الجمعة 17-11-2023 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليوم 17-11-2023، على مستوياته أمام عملة مصر المحلية لليوم الثاني على التوالي، بسبب العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، ليصل متوسط سعر صرف العملة الأمريكية 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، لتعرض البوابة الإلكترونية للمال مستويي شراء بيع عملة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال جولة بين المواقع الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي بعدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

جاء سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بالمنصة الرسمية لبنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بالمنصة الرسمية للبنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بالمنصة الرسمية للبنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بالمنصة الرسمية لبنك التنمية الصناعية 30،75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بالمنصة الرسمية لبنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بالمنصة الرسمية لميد بنك، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بالمنصة الرسمية لبنك الاستثمار العربي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بالمنصة الرسمية لبنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بالمنصة الرسمية لبنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر أمام نظيره الجنيه المصري بالمنصة الرسمية لبنك المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار اليوم أمام نظيره الجنيه المصري بالمنصة الرسمية لبنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.