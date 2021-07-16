سعر الدولار اليوم الجمعة 16-7-2021 في البنوك المصرية

يواصل سعر الدولار في مصر، اليوم الجمعة 16-7-2021، الحفاظ على مستويات أمس على شاشات التداول اللحظية بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط السعر عند مستويات 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات للعملة الأمريكية كمتوسط سعري على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار داخل البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

استقرت مستويات سعر صرف الدولار بالبنوك وشركات الصرافة لتأتي الشراء والبيع الدولار الأمريكي عند 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

تستعرض فروع بنك مصر عند مستوات شراء وبيع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي المصري

مقابل الجنيه المصري يقدم بالبنك الأهلي المصري سعر صرف الدولار عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وبحسب تقرير “المال” الصباحي على العملات.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

جاء سعر صرف العملة الأمريكية أمام نظيرها المصري داخل مصرف قناة السويس جاء عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

تعرض شركة مصر للصرافة سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع بشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وفيما يخص السعر داخل البنك الأهلي الكويتي جاء في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

أظهر تقرير المال وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات شراء وبيع العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاءت مستويات الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

أعلنت شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي وصول الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

ومن جانب البنوك الإسلامي يقدم بنك البركة الاسلامي سعر الدولار عند وصلت مستويات 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.