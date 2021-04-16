سعر الدولار اليوم الجمعة 16-4-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار في البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة، مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 16 إبريل ، نتيجة للعطة القطاع المصرفي المصري يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك بعدما شهدت العملة الأمريكية استقرارا ملحوظا طوال الأسبوع الجاري داخل البنوك العاملة في السوق، باستثناء أمس الخميس الذي تراجعت فيه العملة الخضراء قرشا واحدا على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنوك.

كما شهد مؤشر العملة الأمريكية اتجاها هابطًا إلى أدنى مستوى خلال 30 يوما مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات أمس الخميس مع تراجع عائدات الخزانة بعد ارتفاعها الشهر الماضي، إذ يزداد المستثمرون اقتناعا بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة متدنية لبعض الوقت بحسب وكالة رويترز.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

تراجع متوسط سعر الدولار الأمريكي في السوق المصرفية أمس الخميس قرشا، ليصل إلى مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع نهاية تعاملات أول أمس، بحسب السعر المعلن على الموقع الرسمي بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأظهر تقرير المال على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري وصول سعر صرف الدولار داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي في السوق من حيث الأصول، إلى مستوى عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وتداول ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية من حيث الأصول سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

كما تعرض فروع بنك كريدي أجريكول مصر، سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبحسب التحديثات الأخيرة للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي،على تراجع طفيف عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

على الجانب الاخر أظهرت شاشات التداول اللحظية داخل بنك قطر الوطني الأهلي في نهاية تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، بحسب التحديثات الاخيرة للعملة الامريكية داخل السوق.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

وعلى مستوى سعر العملة الأمريكية داخل البنوك الإسلامية.. تعرض جريدة المال سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة الإسلامي ، والتي جاءت مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، بحسب التحديثات الاخيرة للعملة الأمريكية على شاشة التداول بالبنك.

السعر الأدنى للدولار في السوق المصرية

يستمر كل من بنك فيصل الإسلامي، وبنك مصر إيران، وبنك التنمية الصناعية في عرض السعر الأقل للعملة الأمريكية عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.