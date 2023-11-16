سعر الدولار اليوم الجمعة 16-11-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت شاشات التداول المنتشرة داخل فروع االبنوك في مختلفة انحاء الجمهورية، استقرار سعر اليوم الجمعة 17-11-2023 مقابل الجنيه المصري، على مستويات أمس بسبب العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في أيام الجمعة والسبت ، وخلال السطور التالية تقدم بوابة جريدة «المال» الإلكترونية التقرير اليومي بأسعار صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية امام العملة المصرية، عقب جولة بين المواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والمحلية،وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، طبقًا للبيان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار أمام العمل المحلية في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار أمام العمل المحلية في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار أمام العمل المحلية في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

جاء سعر الدولار أمام العمل المحلية في البنك المصري الخليجي عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار أمام العمل المحلية في البنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

بلغ سعر الدولار أمام العملة المحلية في ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر ال أمام العملة المحلية ببنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك سايب

بلغ سعر الدولار أمام العملة المحلية في بنك سايب إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الدولار أمام العملة المحلية في بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدولار أمام العملة المحلية في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدولار اليوم أمام العملة المحلية في بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.