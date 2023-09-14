سعر الدولار اليوم الجمعة 15-9-2023 أمام الجنيه المصري

حافظ سعر اليوم الجمعة 15-9-2023 على مستوياته المعلنة بالسوق البنكية في مصر أمس الخميس، نهاية التداولات الأسبوعية، وتستمر المصارف العاملة في مصر يومي الجمعة والسبت فى إجازتها الأسبوعية، وتعاود عملها بمستهل تعاملات الأحد المقبل، ليصل متوسط سعر صرف العملة الخضراء إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، بحسب موقع البنك المركزي المصري الرسمي، وجاء مستوي شراء وبيع عملة الولايات المتحدة بحسب تقرير “المال” على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر اليوم أمام الجنيه المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

أبقى بنك مصر على مستوى سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع,

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

كما حافظ سعر الدولار على مستواه داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

استقر سعر الدولار على مستويات أمس داخل بنك كريدي أجريكول أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

حافظ سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه داخل بنك المصرف المتحد عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

أظهر موقع بنك البركة وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

وصل مستوى سعر الدولار أمام نظيره المصري بموقع بنك الإسكندرية الإلكتروني إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

جاء سعر أمام الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك Saib

جاء سعر الدولار اليوم داخل الشركة المصرفية العربية الدولية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.