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سعر الدولار اليوم الجمعة 15-4-2022 في البنوك المصرية

الدولار يحافظ على مستواه
‫محمود الصباغ‬‎ 8:59 ص, الجمعة, 15 أبريل 22 8:59 ص, الجمعة, 15 أبريل 22

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استقر  سعر الدولار اليوم  الجمعة 15 أبريل 2022 في بداية التعاملات الصباحية بعدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، مقارنة لتعاملات أمس، نتيجة عطلة البنوك الاسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 18.372جنيه للشراء، و18.468 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

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سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.39 جنيه، و18.30 جنيه للشراء، وارتفعت أسعار البيع بين 18.47 جنيه، و18.40 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقرت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية التداولات إلى مستوى 18.37 جنيه، و18.45 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

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سعر الدولار اليوم في بنك مصر

واستقر سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، عند 18.37 جنيه، و18.45 جنيه للبيع فى بنك مصر.

الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وحافظ سعر الدولار داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، مقابل الجنيه المصري جاء عند 18.31 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.37 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

واستقر سعر شراء وبيع الدولار في نهاية التعاملات اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.37 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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