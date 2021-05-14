سعر الدولار اليوم الجمعة 14-5-2021 في مصر

استقر سعر الدولار فى مصر، اليوم الجمعة 14-5-2021؛ أمام الجنيه في البنوك المصرية، نظرًا إلى عطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك. ومن المقرر أن تستأنف البنوك العاملة في مصر، عملها صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

وطبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي في آخِر أيام العمل الرسمية الثلاثاء الماضي، عند 15.626 جنيه للشراء، و15.725 جنيه للبيع.

السعر الأعلى للدولار في السوق المصرية

يعرض البنك الأهلي الكويتي سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، عند 15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغت أسعار صرف العملة الأمريكية، لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع، وهو أدنى سعر في السوق المصرية.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك الإمارات دبي الوطني، 15.64 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، عٌرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ويتداول بنك الإسكندرية، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجلت العملة الأمريكية، أمام الجنيه، لدى بنك فيصل الإسلامي، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.