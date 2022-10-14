سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 14-10-2022 مقابل الجنيه المصري 19.63 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع، بحسب متوسط سعر صرف العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري، حسب التحديث على موقع البنك مساء أمس الخميس، قبيل بدء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفية المصرية، ويقدم موقع «جريدة المال» استعراضًا تفصيليًا يوميًا، لأسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدولار في بنك بلوم مصر، إلى 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي، 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 19.68 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، إلى 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، 19.68 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد، إلى 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قطر الوطني

بلغ سعر الدولار في في بنك قطر الوطني، 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي، 19.68 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.