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سعر الدولار اليوم الجمعة 14-1-2022 في البنوك المصرية

البنك الاهلي يقدم السعر الاقل للدولار
‫محمود الصباغ‬‎ 10:03 ص, الجمعة, 14 يناير 22 10:03 ص, الجمعة, 14 يناير 22

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استقرت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 14 يناير 2022 داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.661 جنيه للشراء، و15.758 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وحافظ الدولار الأمريكي على مستواه أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، عند مستويات 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

واستقر سعر الدولار الأمريكي على مستواه مقابل الجنيه المصري استقرارها داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وحافظ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على استقراره في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة فى السوق، جاء عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحافظ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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