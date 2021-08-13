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سعر الدولار اليوم الجمعة 13-8-2021 في البنوك المصرية

البنوك الحكومية تقدم أدنى مستوى للعملة الأمريكية
‫محمود الصباغ‬‎ 11:53 ص, الجمعة, 13 أغسطس 21 11:53 ص, الجمعة, 13 أغسطس 21

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حققت مستويات سعر الدولار في مصر، استقرارًا، اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021، وسجل سعر الدولار بحسب آخر سعر معلن على شاشات التداول فى المصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار، 15.650 جنيه للشراء، و15.748 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركزى المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

تراوحت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية داخل البنوك العاملة في السوق المصرية بين 15.63 حتى 15.67 جنيه للشراء، وجاءت مستويات بيع الدولار الأمريكي عند 15.68 جنيه إلى 15.73 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

كما جاء سعر صرف الدولار الأمريكي داخل بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية أمام الجنيه المصري، إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

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الدولار
الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقرت سعر العملة الأمريكي داخل البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

يعرض بنك قناة السويس سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وأظهر تقرير المال وصلت مستويات العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري بشركة مصر للصرافة عند قيمة 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

كما يعرض البنك الأهلي الكويتي السعر الأعلى للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

نشرت شبكة فروع البنك المصري الخليجي وصلت مستويات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

الدولار
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وفي بداية التعاملات جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، داخل البنك التجاري الدولي.

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سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

مقابل الجنيه المصري وصل الدولار الأمريكي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، داخل البنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الدولار في بنك البركة

ومن ناحية أخري استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري داخل بنك البركة الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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