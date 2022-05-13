سعر الدولار اليوم الجمعة 13-5-2022 في البنوك المصرية

أظهرت اخر التعاملات وصول سعر الدولار اليوم الجمعة 13 مايو 2022، داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية ، على ارتفاع طفيف ، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

أظهرت شاشات التداولات الصباحية تراوح سعر شراء الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين مستويات 18.94 جنيه، 19.25 جنيه للشراء.

وتعرض شبكة فروع البنوك في بداية التعاملات الصباحية تراوح أسعار البيع بين 19.16 جنيه، و19.36 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر صرف الدولار أمام نظيره المصري عند 18.98جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبينت التعاملات الصباحية وصول سعر شراء وبيع الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري،18.98 جنيه، و19.36جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر صرف الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 19.06جنيه للشراء، و19.33جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.97 جنيه للشراء، 19.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وووصل سعر شراء وبيع الدولار في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري بشبكة فروع بنك قناة السويس 18.97 جنيه للشراء، 19.33 جنيه للبيع.