سعر الدولار اليوم الجمعة 12-8-2022 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 12-8-2022 استقرارًا نسبيًا، إذ وصل إلى 19.07 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، حسب آخر تقرير صادر من النبك المركزي المصري والبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرفية، في نهاية تعاملات أمس الخميس، وبالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، يقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار العملة الخضراء، وفقًا لآحداث أسعار صرف العملات في البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري، عند آخر مستوى له 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

حافظ سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري على مستواه الأخير عند، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

أما في البنك المصري الخليجي، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري نفس مستواه الأخير، 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ومازال سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس أمام الجنيه على آخر مستوى له، عند 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على مستواياته، عند 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

ومازال سعر الدولار محافظًا على استقراره في البنك التجاري الدولي عند آخر مستوى له، 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي

واستقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي أمام الجنيه المصري على آخر مستوى وصل إليه، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وحافظ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري أمام الجنيه على مستوياته الأخيرة، 19.11 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.