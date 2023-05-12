سعر الدولار اليوم الجمعة 12-5-2023 أمام الجنيه المصري

استقر سعر

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

اليوم الجمعة 12-5-2023 أمام الجنيه المصري في البنوك، وهو استقرار دفع العملة الأمريكية للدخول في حالة من الثبات منذ فترة تقترب من الشهرين، تحديدًا منذ العشرين من مارس الماضي، حسب إطلاع جريدة المال على بيانات سابقة عبر موقع البنك المركزي المصري، الذي سجلت فيه العملة الأمريكية متوسط سعر صرف 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، وهو نفس الرقم المستقر في الفترة المذكورة.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك أبوظبي التجاري

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

سعر

مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.