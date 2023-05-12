سعر الدولار اليوم الجمعة 12-5-2023 أمام الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك أبوظبي التجاري
سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك سايب
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