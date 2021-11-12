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سعر الدولار اليوم الجمعة 12-11-2021 في البنوك المصرية

مستقرا في بداية التعاملات
‫محمود الصباغ‬‎ 10:01 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21 10:01 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2021 داخل شبكات فروع البنوك والصرافة في مصر اليوم في بداية التعاملات بنفس مستويات امس، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر بالقطاع المصرفي عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

كما استقر سعر صرف الدولار داخل البنوك بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه، فيما جاء البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصري

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

في حين جاءت مستويات سعرف الدولار أمام الجنيه عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

الدولار
سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما جاء سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية عند مستويات شراء وبيع 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ومن ناحية آخرى وصل سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي

داخل البنك العربي الأفريقي الدولي سعر صرف الدولار عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك قناة ال

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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