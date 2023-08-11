سعر الدولار اليوم الجمعة 11-8-2023 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر اليوم الجمعة 11-8-2023 على مستواه أمام عملة مصر المحلية على نفس مستويات نهاية الأسبوع أمس الخميس، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر صرف عملة الولايات المتحدة عند مستويات 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، طبقًا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، وينشر موقع جريدة «المال»، خلال التقرير اليومي، أسعار صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية بالبنوك المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

أظهر الموقع الرسمي لبنك مصر استقرار سعر اليوم عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

وحافظ سعر الدولار على مستواه أمام العملة المحلية داخل بنك الكويت الوطني عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك أبو ظبي التجاري

فيما سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك أبو ظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

عرضت فروع البنك المصري الخليجي في آخر تحديثاتها سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

كما استقر سعر أمام العملة المحلية دخل بنك QNB عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار أمام العملة المحلية داخل فروع البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل فروع ميد بنك على موقعه الإلكتروني عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

كما سجل سعر الدولار في اخر تحديثاته داخل بنك بلوم مصر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

نشر موقع البنك التجاري الدولي سعر الدولار ، أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.