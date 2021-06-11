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سعر الدولار اليوم الجمعة 11-6-2021 في البنوك المصرية

البنوك الحكومية تقدم السعر عند 15.58 جنيه
‫محمود الصباغ‬‎ 9:59 ص, الجمعة, 11 يونيو 21 9:59 ص, الجمعة, 11 يونيو 21

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حافظ سعر الدولار اليوم الجمعة 10-6- 2021 كشراء وبيع على نفس المستويات المعلنة ببشبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية بتتداولات أمس، نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر بالقطاع المصرفي المصري إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع عن مستويات امس التي سجل فيها 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفقًا للتحديثات الأخيرة للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

أظهرت أحدث مؤشرات التداول اللحظية وصول مستويات شراء الدولار بين 15.58 جنيه، و15.64 جنيه، على الجانب الاخر وصلت مستويات سعر البيع داخل البنوك إلى 15.70 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

تزامنا مع عطلة البنوك الأسبوعية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع أكبر المصارف الحكومية البنك الأهلي المصري.

الدولار
سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما جاءت مستويات شراء وبيع صرف العملة الخضراء داخل بنك مصر مقابل الجنيه المصري، عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما أظهر تقرير المال على أسعار العملات وصول سعر صرف الدولار داخل البنك التجاري الدولي أمام الجنيه على نفس تعاملات أمس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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الدولار
سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي

على نفس مستويات أمس استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

داخل بنك قناة السويس جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر بشركات الصرافة

على نفس تعاملات أمس جاء سعر صرف الدولار داخل شركة مصر للصرافة؛ التابعة لبنك مصر، لتصل إلى مستويات 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وعند مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، جاء سعر صرف الدولار بالبنك المصري الخليجي مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات .

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق

داخل البنوك الإسلامية، وصل مستويات شراء وبيع صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ببنك المشرق إلى مستويات 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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