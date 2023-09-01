سعر الدولار اليوم الجمعة 1-9-2023 أمام الجنيه

استقر سعر اليوم الجمعة 1-9-2023، أمام الجنيه المصري، بحسب آخر تحديث على متوسط سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية في السوق المصرفية عند مستويات 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، بحسب آخر تحديث على صفحة البنك المركزي المصري المختصصة بمتوسط أسعار العملات في سوق الصرافة في مصر، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، وتعرض السطور التالية آخر تحديث لعملة الولايات المتحدة الامريكية على مواقع البنوك الإلكترونية، والتي جاءت على صعيد الشراء والبيع على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات داخل البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك البركة

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك البركة 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، في آخر تحديث له.

سعر العملة الأمريكية في بنك SAIB

عرض الموقع الإلكتروني لبنك SAIB سعر أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

بلغ سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية داخل ميد بنك 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك الإسكندرية

حافظ سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه داخل بنك الإسكندرية عند قيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك كريدي أجريكول عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

كما عرض موقع بنك القاهرة سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك مصر

بلغ سعر أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي CIB أمام عملة مصر المحلية 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

فيما جاء سعر الدولار اليوم على موقع بنك الكويت الوطني الإلكتروني عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.