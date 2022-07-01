سعر الدولار اليوم الجمعة 1-7-2022 في البنوك المصرية

أظهر تقرير المال الصباحي استقرار الدولار اليوم الجمعة 1-7-2022 داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية،نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.68 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال نيوز” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

وأظهرت شاشات التدوالات الصباحية استقرار سعر شراء وبيع الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة حول 18.69 و18.75 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.77 و18.81 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأظهرت شاشات التعاملات الصباحية استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، عند 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار في بنك مصر

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

واستقر سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر شراء وبيع الدولار على مستواه أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي، عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وحافظ سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.