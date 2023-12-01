سعر الدولار اليوم الجمعة 1-12-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت مواقع البنوك الإلكترونية العاملة في السوق المصرية الرسمية استقرار سعر اليوم الجمعة 1-12-2023 مقابل الجنيه المصري، على نفس المستويات المعلنة أمس الخميس على شاشات التداولات اللحظية، نتيجة للعطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، ليعرض البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف العملة الأمريكية عند مستوى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، لتقدم البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» أسعار صرف عملة أمريكا طبقًا لماكينات الصراف الآلي المنتشرة بأنحاء الجمهورية، ليصل متوسط السعر عند:

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

حافظ سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك SAIB عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك قطر الوطني الأهلي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر أمام نظيره الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك أبو ظبي التجاري إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

جاء سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بفروع المصرف المتحد عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك التنمية الصناعية إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بفروع البنك المصري الخليجي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك بلوم مصر

جاء سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك بلوم مصر عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر أمام نظيره الجنيه المصري بفروع 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليوم أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك الكويت الوطني مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.